STREĽBA V BARE: Zahynulo sedem ľudí
Prípad vyšetrujú federálne a štátne bezpečnostné zložky, zatiaľ sa im však nepodarilo zadržať žiadnych podozrivých.
Mexiko 30. novembra (TASR) - Pri streľbe v bare v strednom Mexiku neprežilo ozbrojený útok sedem ľudí a päť ďalších osôb utrpelo vážne zranenia. Podľa polície štyri obete zahynuli na mieste, ďalších troch ľudí sa zdravotníkom nepodarilo zachrániť, informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa svedkov ozbrojení útočníci vtrhli v sobotu v skorých ranných hodinách do baru La Resaka v robotníckej štvrti v meste Tula, ktoré sa nachádza v štáte Hidalgo približne 100 km od mexickej metropoly.
Štát Hidalgo je známy pôsobením gangov, ktoré sú zapletené do nelegálneho obchodovania s kradnutými pohonnými látkami, no takéto masové vraždy sú tam zriedkavé. Úrad pre bezpečnosť v štáte Hidalgo uviedol, že pred útokom zaregistrovali v tejto oblasti spory medzi súperiacimi gangmi, pričom podľa miestnych médií k vnútorným sporom došlo po zadržaní údajného vodcu miestneho gangu, píše AFP.
Násilie, ktoré je vo väčšine prípadov spojené s obchodovaním s drogami, si v Mexiku vyžiadalo od roku 2006, keď štát začal zasahovať proti kartelom, približne 480.000 životov, pričom viac než 120.000 ľudí zostáva nezvestných.
