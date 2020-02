VIDEO:STREĽBA V BAROCH: Zomrelo najmenej osem ľudí, 5 sú ťažko zranení

Podozrivého zo streľby v Hanau našli mŕtveho

Prinášame chronológiu prípadov streľby v Nemecku v posledných piatich rokoch

10. júla 2015 - Tiefenthal

Nemecká polícia zadržala muža, ktorý v Bavorsku postrelil a zabil dvoch ľudí a následne unikol na aute. Páchateľ strieľal na ľudí zo svojho auta v meste Tiefenthal v blízkosti Ansbachu.



21. decembra 2015 - Bayreuth

Traja ľudia zahynuli pri streľbe v nemeckom meste Bayreuth. Neďaleko miesta činu našli ďalšieho ťažko zraneného. Polícia predpokladala, že sa zúčastnení poznali, podľa miestnych novín bola motívom žiarlivosť.



24. júna 2016 - Viernheim

Muža, ktorý zamaskovaný zajal viacerých návštevníkov komplexu kín Kinopolis neďaleko veľkého nákupného centra, zastrelili príslušníci elitného útvaru polície. Devätnásťročný rodák z neďalekého Mannheimu zajal 18 ľudí, medzi ktorými boli aj deti. Jeho motív nebol známy.



22. júla 2016 – Mníchov

Osemnásťročný Nemec iránskeho pôvodu Ali David Sonboly zastrelil v nákupnom stredisku v bavorskej metropole deväť ľudí. Podľa polície nemal napojenie na islamistov. Pri prehliadke bytu, ktorý mladík liečený na psychiatrii obýval so svojimi rodičmi, našli vyšetrovatelia materiály poukazujúce na jeho fascináciu masovými útokmi strelnými zbraňami, ktoré spáchali tínedžeri či mladí muži.



13. júna 2017 – Mníchov

Vážne zranenia utrpela nemecká policajtka počas streľby na železničnej stanici na predmestí Mníchova. Zranených bolo viacero ľudí vrátane podozrivého, 37-ročného občana Nemecka, ktorého zadržali a vzali do väzby.



19. mája 2018 - Saarbrücken

Životy dvoch ľudí si vyžiadala streľba, ku ktorej došlo v Saarbrückene, hlavnom meste nemeckej spolkovej krajiny Sársko. Muž zastrelil na oslave svojich dvoch príbuzných a niekoľko ďalších osôb zranil. Zatkli ho ešte na mieste činu.



19. októbra 2018 - Kirchheim

Dvaja ľudia zahynuli a dvaja boli ťažko zranení pri prestrelke v meste Kirchheim v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko. Došlo k nej počas policajného zásahu na ulici, pričom na mieste zahynuli dve osoby. Policajt a policajtka utrpeli ťažké zranenia. V prípade obetí išlo o matku a syna. Žena zavolala na políciu s tým, že jej syn začal "vyčíňať".



3. októbra 2019 - Mníchov

Jeden muž prišiel o život počas streľby na parkovisku v meste Abensberg v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Ďalší muž podľa polície utrpel v dôsledku streľby vážne zranenia.



9. októbra 2019 – Halle

Najmenej dve osoby zahynuli pri streľbe blízko synagógy vo východonemeckom meste Halle. Streľbu pri synagóge hlásili počas židovského sviatku Jom kipur, ktorý je pre židovských veriacich jedným z najvážnejších sviatkov v roku.



24. januára 2020 - Rot am See

Šesť ľudí zahynulo a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo v piatok v mestečku Rot am See na juhozápade Nemecka. Medzi mŕtvymi sú rodičia muža podozrivého z tohto činu a ďalšie obete boli pravdepodobne tiež jeho príbuznými.



Hanau 20. februára (TASR) - Hovorca nemeckej polície v noci na štvrtok potvrdil, že streľba na dvoch miestach v nemeckom meste Hanau v spolkovej krajine Hesensko si vyžiadala najmenej osem mŕtvych, päť ďalších ľudí je vážne zranených.Informovali o tom agentúry DPA a AP.Údaje o počte zranených sa podľa hovorcu polície môžu ešte zmeniť.Strieľalo sa v stredu večer okolo 22.00 h miestneho času v dvoch baroch s vodnými fajkami.Polícia okolie incidentov uzavrela. Páchateľ alebo páchatelia sú na úteku.uviedla polícia v Offenbachu. Polícia sa k motívu činu ani k totožnosti obetí bezprostredne nevyjadrila.V Hesensku zasahujú aj policajti z okolitých spolkových krajín.Podľa vyjadrenia polície svedkovia videli z dejiska prvej streľby odchádzať tmavé vozidlo, následne bola hlásená streľba aj z druhého miesta.Regionálny rozhlas s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že prvý útok sa stal v centre mesta v bare s vodnými fajkami. Svedkovia údajne počuli osem až deväť výstrelov. Na mieste činu videli ležať na zemi najmenej jedného človeka.Páchateľ alebo páchatelia následne odišli do druhého baru v inej časti mesta, kde došlo taktiež k streľbe.Mesto Hanau s približne 100.000 obyvateľmi leží v juhozápadnom Nemecku asi 20 kilometrov východne od Frankfurtu nad Mohanom.Podozrivého zo streľby v nemeckom meste Hanau v spolkovej krajine Hesensko našli vo štvrtok mŕtveho vo vlastnom byte. S odvolaním sa na vyhlásenie polície o tom informovala agentúra DPA.Jednotka zvláštnej polície našla na tom istom mieste ešte ďalšie telo, dodal hovorca polície. Podľa DPA polícia pravdepodobne po ďalšom podozrivom nepátra.Polícia vo vyhlásení na Twitteri neposkytla žiadne ďalšie podrobnosti o totožnosti podozrivého strelca. Dodala, že v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by boli v tomto prípade aj ďalší páchatelia.