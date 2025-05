Streľba v Berlíne si na 1. mája vyžiadala dvoch zranených

Berlín 2. mája (TASR) - Dvoch ťažko zranených si vyžiadala vo štvrtok večer streľba, ku ktorej došlo v nemeckej metropole Berlín, informuje TASR podľa agentúry DPA a webu denníka Bild.



Tamojšia polícia na platforme X uviedla, že sa strieľalo z jedného alebo viacerých vozidiel v štvrti Kreuzberg neďaleko miesta konania prvomájovej demonštrácie. Dvoch ťažko zranených mužov následne našli na rôznych uliciach a previezli do nemocnice, dodala polícia.



Záchranné zložky a policajtov zalarmovali svedkovia podľa denníka Bild približne o 20.00 h na námestí Mehringplatz. Denník informoval, že jedna zo zranených osôb mala bodné a druhá strelné zranenie, obe sú však mimo ohrozenia života.



Páchateľom sa najprv z miesta podarilo ujsť. Polícia pátrala po dvoch vozidlách a krátko po útoku došlo k dvom zadržaniam, informácie o tom, kde sa páchateľov podarilo vypátrať, však neboli bezprostredne známe. Polícia doposiaľ neuviedla podrobnosti ani k možnému motívu útoku, s prvomájovými demonštráciami však podľa nej nesúvisel.



Približne 20.000 ľudí sa vo štvrtok pripojilo k ľavicovým demonštráciám v dvoch najväčších nemeckých mestách, Berlíne a Hamburgu, aby si pripomenuli Sviatok práce, uviedli tamojšie policajné zdroje.



Na rozdiel od predchádzajúcich rokov boli protesty prevažne pokojné, píše DPA.



Podľa policajných odhadov sa na podujatí s názvom „Revolučná demonštrácia 1. mája“, v rámci ktorého sa prechádzalo berlínskymi štvrťami Kreuzberg, kde došlo k incidentu so streľbou, a Neukölln, zúčastnilo približne 10.000 ľudí.



Hŕstka demonštrantov hádzala na policajtov zábavnú pyrotechniku a niekoľko účastníkov bolo zadržaných, uviedla polícia. Niektorí demonštranti skandovali propalestínske heslá, zatiaľ čo iní niesli plagáty s nápismi „Bojujte proti fašizmu“, „Rozbite represie“, „Proti rasizmu a represiám“ a „Vojna vojne“.



Prvomájové demonštrácie, ktoré v Nemecku organizovali ľavicové a krajne ľavicové skupiny, sa v minulosti opakovane stávali dejiskom stretov medzi demonštrantmi a políciou, pripomína DPA.



Predtým sa približne 1800 ľudí pripojilo k zhromaždeniu, ktorého účastníci pochodovali bohatou berlínskou štvrťou Grunewald na západnom okraji mesta a konalo sa pod mottom „Miliardári na Mars“.



K menším potýčkam medzi krajne ľavicovými a krajne pravicovými skupinami došlo aj v ďalších nemeckých mestách. Napríklad v Dortmunde sa do stretov dostali ľavicové skupiny s podporovateľmi krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), dodáva DPA.