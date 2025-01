STREĽBA V BUDOVE NAJVYŠŠIEHO SÚDU: Iránsky útočník zastrelil 2 sudcov

Teherán 19. januára (TASR) - Pri sobotňajšom streleckom útoku v budove najvyššieho súdu v iránskej metropole Teherán zahynuli dvaja sudcovia a jedna ďalšia osoba sa zranila. Páchateľ sa po incidente sám zabil. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na iránske štátne médiá.



"Dnes ráno prenikol do budovy najvyššieho súdu strelec, ktorý plánovane zavraždil dvoch odvážnych a skúsených sudcov. Pri tomto čine oboch umučil," uviedla iránska justícia na svojom spravodajskom webovom portáli Mizan Online. Vo vyhlásení dodala, že obaja sudcovia sa zaoberali prípadmi "boja proti zločinom proti národnej bezpečnosti, špionáži a terorizmu".



Motív vraždy zatiaľ známy nie je, ale podľa Mizan páchateľ nefiguroval v žiadnych prípadoch na iránskom najvyššom súde. O jeho identite nezverejnili žiadne informácie.



Iránsky prezident Masúd Pezeškiján vyjadril rodinám zosnulých sústrasť a vyzval orgány na urýchlené konanie. Vyšetrovanie prípadu podľa miestnych úradov prebieha a Mizan poznamenal, že "v súvislosti s incidentom identifikovali, predvolali alebo zadržali osoby".



"Dôrazne vyzývam bezpečnostné zložky, aby čo najskôr prijali potrebné opatrenia a preskúmali rozmery a uhly tohto odsúdeniahodného činu a identifikovali jeho páchateľov," povedal Pezeškiján.



Na jedného zo zavraždených sudcov uvalili v roku 2019 Spojené štáty sankcie za údajné "vedenie nespočetného množstva nespravodlivých súdnych procesov, počas ktorých neboli obvinenia podložené a dôkazy sa nebrali do úvahy", informovalo americké ministerstvo financií.



Druhý zastrelený sudca sa v roku 1998 stal terčom pokusu o atentát, keď "do jeho vozidla umiestnili elektromagnetickú bombu".