Streľba v Južnej Karolíne si vyžiadala najmenej 11 zranených

Washington 26. mája (TASR) - Najmenej 11 ľudí bolo hospitalizovaných po streľbe, ku ktorej došlo v nedeľu v meste Little River v americkom štáte Južná Karolína. Podrobnosti o incidente ani závažnosti zranení bezprostredne známe neboli, informuje TASR podľa správy agentúry AP a webu televízie NBC News.



Streľba sa odohrala v nedeľu okolo 21.30 h miestneho času (pondelok 3.30 h SELČ). Podľa polície môže byť počet zranených pravdepodobne ešte vyšší, keďže ľudia do nemocníc postupne prichádzali svojimi autami.



Polícia prípad vyšetruje a odporučila miestnym obyvateľom, aby sa miestu činu vyhýbali. Podľa nej však išlo o izolovaný incident a v súčasnosti neexistuje žiadne ďalšie riziko.



Doposiaľ nie je zrejmé, či bol strelcom iba jeden človek alebo strieľalo viacero ľudí.



Mesto Little River na pobreží Atlantického oceánu má približne 11.000 obyvateľov. Podľa NBC News je známe pre rybolov a plavby výletnými loďami.