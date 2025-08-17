Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
STREĽBA V KLUBE: Vyžiadala si troch mŕtvych a osem zranených

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Na mieste sa našlo najmenej 36 nábojníc a neďaleko aj strelná zbraň.

Autor TASR
Washington 17. augusta (TASR) - Troch mŕtvych a osem zranených si v nedeľu nadránom vyžiadala streľba v klube v newyorskej mestskej časti Brooklyn. Strelcov bolo podľa polície viacero, zatiaľ nikoho nezadržali, informuje TASR podľa správy stanice NBC News.

Podľa úradov k streľbe v preplnenom klube Taste Of The City Lounge v štvrti Crown Hights viedla hádka. Na mieste sa našlo najmenej 36 nábojníc a neďaleko aj strelná zbraň. Či súvisí s daným incidentom, polícia zisťuje.

Obeťami sa stali traja muži; dvaja vo veku 27 a 35 rokov, pri poslednom je vek neznámy. Osem ďalších ľudí previezli do nemocníc s menej závažnými zraneniami, ich život nie je v ohrození.

Komisárka newyorskej polície Jessica Tischová na tlačovej konferencii povedala, že bolo spustené vyšetrovanie, avšak podozrivých zatiaľ neidentifikovali, ani nikoho nevzali do väzby.

K streľbe v tom istom bare došlo aj v novembri 2024, vtedy si však nikto o život neprišiel. Mesto New York podľa agentúry AP zaznamenalo tento rok rekordne nízky počet prípadov násilia spojeného so zbraňami.

„Niečo takéto je, samozrejme, vďaka Bohu výnimka a je to strašná vec, ktorá sa stala dnes ráno, ale budeme to vyšetrovať a prídeme na to, čo sa vlastne stalo,“ dodala Tischová.
.

