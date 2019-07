STREĽBA v Kostelci nad Labem, zranená je staršia žena

Čo presne sa v Kostelci nad Labem odohralo a za akých okolností bola žena postrelená, nie je zatiaľ jasné.

Praha 10. júla (TASR) - Českí policajti a záchranári zasahovali v stredu podvečer po nahlásení streľby v Kostelci nad Labem. Bola pri nej zranená staršia žena, ktorú záchranári transportovali vrtuľníkom do pražskej nemocnice.



Podľa prvých informácií utrpela strelné poranenia hlavy približne osemdesiatročná žena, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



"Môžem potvrdiť, že sme zasahovali pri staršej žene so strelným poranením, ktorú sme po ošetrení transportovali do vinohradskej nemocnice v Prahe," oznámila bez ďalších podrobností hovorkyňa záchranárov Petra Effenbergerová.



Podľa informácií z miesta záchranári zasahovali na policajnej stanici, ktorej okolie policajti uzavreli páskami. Čo presne sa v Kostelci nad Labem odohralo a za akých okolností bola žena postrelená, nie je zatiaľ jasné.



"Na miesto vyrazili mělnickí kriminalisti, od ktorých si však prípad prevzali ich kolegovia z krajského riaditeľstva," povedala policajná hovorkyňa Michaela Richterová.