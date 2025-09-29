< sekcia Zahraničie
STREĽBA v kostole: Vyžiadala si štyri obete
Strelcom bol podľa úradov 40-ročný muž.
Autor TASR
Grand Blanc 29. septembra (TASR) — Najmenej štyri obete si vyžiadala nedeľňajšia streľba a požiar v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan, oznámila miestna polícia. Mŕtvy je podľa úradov aj strelec a viacero osôb utrpelo zranenia, informuje TASR podľa agentúry DPA.
K útoku došlo v kostole Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní na ulici McCandlish Road, v ktorom boli počas bohoslužieb stovky ľudí. Polícia sa domnieva, že podozrivý úmyselne vrazil do vstupu budovy vozidlom, vyšiel z neho a spustil streľbu. Predpokladá tiež, že požiar úmyselne založil útočník.
Dvaja z mŕtvych boli obeťou streľby, uviedli vyšetrovatelia bez bližších detailov o ďalších dvoch. Očakávajú, že v budove môžu nájsť ďalšie obete, ktoré nestihli ujsť pred plameňmi. Oheň, ktorý zachvátil celý kostol, už uhasili.
Strelcom bol podľa úradov 40-ročný Thomas Jacob Sanford zo susedného mestečka Burton. Polícia dostala povolenie na prehliadku jeho bydliska a snaží sa zistiť motív činu. So 100 príslušníkmi pomáha aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
Vyšetrovatelia podľa televízie ABC News zisťujú, či bol kostol v posledných mesiacoch terčom vyhrážok a či načasovanie streľby môže súvisieť so sobotňajším úmrtím prezidenta mormónskej cirkvi Russella M. Nelsona, ktorý mal 101 rokov.
Mesto Grand Blanc leží približne 80 kilometrov severne od Detroitu a má necelých 8000 obyvateľov. Miesto streľby sa nachádza v blízkosti obytných oblastí a kostola Jehovových svedkov.
Násilný čin v meste Grand Blanc odsúdili americká ministerka Pam Bondiová, guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová i prezident USA Donald Trump.
