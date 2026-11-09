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Streľba v Krakove: Stav časti postrelených sa zlepšil, u 2 je kritický
Policajti Jakub Kulik a Artur Moraňski sa prebrali z umelého spánku už v nedeľu.
Autor TASR,aktualizované
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Varšava 9. novembra (TASR) - Zdravotný stav časti zranených sa zlepšil, dve osoby sa však naďalej nachádzajú v kritickom stave, oznámil hovorca prokuratúry Przemyslaw Nowak. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Policajti Jakub Kulik a Artur Moraňski sa prebrali z umelého spánku už v nedeľu. Dve ďalšie osoby opustili nemocnicu a sedem zostáva v stave, ktorý neohrozuje ich život. Stav ostatných zranených je naďalej vážny, z toho u dvoch osôb kritický, uviedol Nowak.
„Musíme mať mimoriadnu opatrnosť, pokiaľ ide o zdravotný stav týchto pacientov,“ informoval kardiológ Grzegorz Gajos z krakovskej Nemocnice Jána Pavla II. Lekár vyzdvihol prvú pomoc, ktorú zraneným na mieste poskytli okolostojaci. „Vďaka tomu sa títo ľudia dostali k nám a keď sa k nám dostali, mohli sme ich úspešne operovať,“ dodal.
V pondelok ráno podľahol zraneniam páchateľ, ktorý v sobotu spustil streľbu v centre Krakova a zabil pri nej šesť ľudí. V byte jeho rodiny v polícia našla telá rodičov a sestry útočníka.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Policajti Jakub Kulik a Artur Moraňski sa prebrali z umelého spánku už v nedeľu. Dve ďalšie osoby opustili nemocnicu a sedem zostáva v stave, ktorý neohrozuje ich život. Stav ostatných zranených je naďalej vážny, z toho u dvoch osôb kritický, uviedol Nowak.
„Musíme mať mimoriadnu opatrnosť, pokiaľ ide o zdravotný stav týchto pacientov,“ informoval kardiológ Grzegorz Gajos z krakovskej Nemocnice Jána Pavla II. Lekár vyzdvihol prvú pomoc, ktorú zraneným na mieste poskytli okolostojaci. „Vďaka tomu sa títo ľudia dostali k nám a keď sa k nám dostali, mohli sme ich úspešne operovať,“ dodal.
V pondelok ráno podľahol zraneniam páchateľ, ktorý v sobotu spustil streľbu v centre Krakova a zabil pri nej šesť ľudí. V byte jeho rodiny v polícia našla telá rodičov a sestry útočníka.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)