Streľba v Kyjeve vyvolala na Ukrajine diskusiu o vlastníctve zbraní
Vyšetrovatelia preverujú aj postup policajných hliadok, ktoré počas streľby z miesta incidentu ušli a nechali zranených bez pomoci.
Kyjev 22. apríla (TASR) - Streľba v Kyjeve, pri ktorej v sobotu zahynulo sedem ľudí, vyvolala na Ukrajine diskusiu o tom, kto by mal mať povolenie nosiť zbraň. Podľa agentúry AFP mnohí presadzujú uvoľnenie prísnych zákonov o strelných zbraniach v krajine, píše TASR.
V sobotu 18. apríla 58-ročný muž narodený v Moskve začal strieľať na okoloidúcich v kyjevskom Holosijivskom okrese a následne v supermarkete zadržiaval rukojemníkov. Pri zásahu bezpečnostných zložiek útočníka zastrelili. Motív jeho činu dosiaľ nie je známy.
Vyšetrovatelia preverujú aj postup policajných hliadok, ktoré počas streľby z miesta incidentu ušli a nechali zranených bez pomoci. AFP konštatuje, že sa objavili výzvy, aby sa Ukrajinci mohli brániť sami.
„Neviem, koľko nevinných ľudí ešte musí zomrieť, aby všetci pochopili realitu, v ktorej žijeme,“ napísala na sieti Facebook Olexandra Ustinovová, členka parlamentného výboru pre vnútornú bezpečnosť.
Na Ukrajine sú predpisy týkajúce sa držby zbraní prísne. Krátke strelné zbrane sú prakticky zakázané a licencie na väčšie kalibre, ako sú napríklad poľovnícke pušky, úrady vydávajú za prísnych podmienok.
Z údajov švajčiarskej organizácie Small Arms Survey vyplýva, že menej ako desať percent domácností na Ukrajine vlastní zbraň. Vo svojej správe v decembri uviedla, že ruská invázia z roku 2022 nevyvolala na Ukrajine výrazný nárast ich držby civilistami.
Úrady po rozpútaní vojny Ruskom síce rozdali tisíce krátkych zbraní Ukrajincom, no neskôr sprísnili kontrolné mechanizmy a začali im ich opäť zabavovať, tvrdí organizácia.
Deň pred začiatkom invázie ukrajinský parlament schválil návrhy zákonov upravujúcich držbu strelných zbraní civilistami a ich použitie na sebaobranu. Táto legislatíva však dodnes nevstúpila do platnosti.
Jej hlavný autor Ihor Fris tvrdí, že k nedávnej streľbe v Kyjeve nemuselo dôjsť, keby civilisti mohli nosiť zbrane. Pre AFP povedal, že potenciálni páchatelia trestných činov by mohli byť odradení od konania, ak by vedeli, že ostatní ľudia môžu byť ozbrojení.
„Na druhej strane sme v súčasnosti vo vojnovom stave. Veľký počet ľudí je v emocionálne vypätom stave. Možnosť nosenia takýchto zbraní je určite predstaviteľná, ale len s určitým prechodným obdobím,“ dodal.
Minister vnútra Ihor Klymenko po streľbe v hlavnom meste povedal, že opäť začnú diskutovať o držbe zbraní.
Poslankyňa ukrajinského parlamentu Inna Sovsunová však v príspevku na sociálnej sieti Instagram napísala, že je „naozaj zvláštne“ diskutovať o sprístupnení zbraní širšej verejnosti, keď aj zbraň útočníka z Kyjeva bola registrovaná. „Chcem, aby bolo okolo môjho dieťaťa čo najmenej zbraní, no zároveň chcem, aby tam boli policajti, ktorí ho v prípade potreby dokážu ochrániť,“ dodala.
