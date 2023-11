Streľba v Marseille: Incident si vyžiadal dve obete a troch zranených

Marseille 12. novembra (TASR) - Streľba vo francúzskom meste Marseille si vyžiadala dve obete a troch zranených. Došlo k nej v sobotu večer približne o 23.00 SEČ v jednej z najchudobnejších mestských štvrtí. TASR píše podľa správy agentúry AFP.



"Päť ľudí sedelo vo svojom aute na parkovisku pri McDonalde, keď vedľa nich zastavilo ďalšie vozidlo a útočníci streľbou z útočnej pušky kalašnikov zabili vodiča a spolujazdca," uviedla šéfka prokuratúry v Marseille.



Obeťami streľby sa stali muž a žena vo veku 20-30 rokov. Medzi troma zranenými boli dvaja muži a ďalšia žena. Polícia týchto mužov poznala pre ich zapojenie do obchodu s drogami a do násilia v regióne okolo mesta Toulon na juhu Francúzska.



Totožnosť útočníkov zostáva naďalej neznáma. Auto, ktoré im pravdepodobne patrilo, sa našlo vyhorené neďaleko miesta činu. Polícia streľbu vyšetruje ako vraždu a pokus o vraždu v rámci zločineckej skupiny. Na mieste sa tiež našli nábojnice z munície používanej v puškách kalašnikov.



Medzi zranenými je 29-ročný muž, ktorého strely zasiahli do hrudníka a zostáva v ohrození života. Jedna zo žien prišla o palec ruky. Tretia osoba utrpela len ľahké poranenia.



V posledných rokoch v Marseille zaznamenali nárast násilia spojeného s obchodom s nelegálnymi drogami. V súvislosti s násilím v meste počas tohto roka zomrelo vyše 45 ľudí.