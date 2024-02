STREĽBA V METRE: V New Yorku hlásia jednu obeť a päť zranených

New York 13. februára (TASR) - Jedna osoba zahynula a päť ďalších utrpelo zranenia v pondelok pri streľbe na stanici metra v New Yorku. Oznámili to miestne úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Streľba sa odohrala približne o 16.38 h miestneho času (22.38 h SEČ) na stanici metra v newyorskej štvrti Bronx, uviedla miestna polícia. Úrady zatiaľ v spojitosti so streľbou nikoho nezadržali.



O život prišiel 34-ročný muž, dodala polícia. Medzi zranenými sú dievča (14) a chlapec (15), ako aj traja dospelí vo veku 28, 29 a 71 rokov. Hovorca miestneho hasičského zboru povedal, že štyria ľudia utrpeli vážne zranenia.



"K tomuto incidentu došlo v dôsledku hádky dvoch skupín vo vlaku," uviedol predstaviteľ newyorskej polície Michael Kemper. Podľa jeho slov sa streľba ozvala, keď vlak prišiel do stanice, a zasiahla ľudí na nástupišti. Dodal, že nešlo o náhodnú streľbu. Po najmenej jednom strelcovi polícia pátra.