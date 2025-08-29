Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streľba v Minneapolise: Páchateľ bol posadnutý zabíjaním detí

Starosta Minneapolisu Jacob Frey sedí na schodoch školy kostola Zvestovania Panny Márie počas reakcie polície na hlásenú masovú streľbu v stredu 27. augusta 2025 v Minneapolise. Foto: TASR/AP

V čase streľby sa deti nachádzali na rannej omši v kostole v areáli školy.

Minneapolis 29. augusta (TASR) — Páchateľ stredajšej streľby v katolíckej škole v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych a 18 zranených, bol posadnutý myšlienkou zabíjania detí. Vyjadroval nenávisť voči takmer každej predstaviteľnej skupine obyvateľov vrátane Mexičanov, kresťanov a židov, povedal vo štvrtok úradujúci prokurátor štátu Minnesota Joseph Thompson po tom, čo vyšetrovatelia preskúmali videá a textové správy zanechané 23-ročným strelcom. Informovala o tom agentúra AFP.

Jedinou skupinou, ktorú útočník vnímal pozitívne, boli podľa Thompsona „najznámejší masoví vrahovia v dejinách našej krajiny“. Týchto ľudí „zbožňoval“.

V čase streľby sa deti nachádzali na rannej omši v kostole v areáli školy. Páchateľ začal strieľať zvonka cez okná. Vyzbrojený bol pištoľou, puškou a brokovnicou. Jeho obeťami sú deti vo veku osem a desať rokov, zranenia utrpelo 15 ďalších detí a tri dospelé osoby. Po útoku spáchal samovraždu na neďalekom parkovisku.

Strelec po sebe zanechal zbierku on-line videí a stovky strán textu, ktoré vyšetrovatelia preskúmali pri hľadaní motívu. Nemal žiadny záznam v registri trestov a zbrane získal legálne krátko pred útokom.

Riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel predtým uviedol, že útok sa vyšetruje ako prípad domáceho terorizmu a zločin z nenávisti voči katolíkom.

Úrady identifikovali útočníka ako transrodovú ženu Robin Westmanovú, ktorá podľa amerických médií školu navštevovala. Narodila sa ako Robert Westman, no v roku 2020 si zmenila krstné meno a odvtedy sa identifikovala ako žena.
