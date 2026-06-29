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STREĽBA V NEMECKU: Incident má päť obetí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Motív ani pozadie činu doposiaľ neboli bezprostredne jasné.

Autor TASR
,aktualizované 
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Stade 29. júna (TASR) - Päť ľudí prišlo v pondelok o život pri streľbe v nemeckom meste Stade západne od Hamburgu v spolkovej krajine Dolné Sasko. Jedného podozrivého zadržali, uviedla polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúr DPA, AFP a denníka Bild.

K streľbe došlo okolo poludnia v centre mesta a situácia bola podľa polície spočiatku neprehľadná a dynamická. „Prosíme, vyhnite sa danej oblasti,“ vyzvalo policajné riaditeľstvo v Lüneburgu v príspevku na platforme X.

Podľa počiatočných informácií si streľba vyžiadala viacero obetí na životoch, polícia následne potvrdila, že pri nej zomrelo dovedna päť ľudí, píše Bild.

Motív ani pozadie činu doposiaľ neboli bezprostredne jasné.

Stade má 50.000 obyvateľov, pripomína denník.
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