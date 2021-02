Streľba v nemocnici v USA si vyžiadala jednu obeť a štyroch zranených

Washington 10. februára (TASR) - Jednu obeť a najmenej štyroch zranených si vyžiadala utorňajšia streľba v nemocnici v americkom meste Buffalo v štáte Minnesota. Útočil tam pacient, ktorý v minulosti nebol spokojný s poskytnutou liečbou, informovala agentúra AFP.



Podozrivého strelca, ktorý bol identifikovaný ako 67-ročný Gregory Ulrich, polícia zadržala. Streľbu na klinike Allina Health spustil v utorok okolo 11.00 h miestneho času (18.00 h SEČ).



Šéf miestnej polície Pat Budke na tlačovej konferencii uviedol, že muž mal pred niekoľkými rokmi zlú skúsenosť so starostlivosťou, ktorú v tejto nemocnici dostal. Nič však podľa neho nenaznačovalo, že by mohlo dôjsť k takémuto činu.



Pyrotechnici vyšetrujú tiež "podozrivý balík", ktorý sa našiel v nemocnici, ako aj ďalšie zariadenia zaistené v motelovej izbe, kde sa muž ubytoval. Budovu nemocnice následne evakuovali. To, či zariadenia vybuchli, nebolo spočiatku jasné, no televízne zábery ukázali niekoľko rozbitých okenných výplní na klinike.



Polícia síce uviedla, že je príliš skoro odpovedať na to, či sa cieľom útoku mal stať konkrétny lekár pôsobiaci na klinike, zo súdnych záznamov vyplýva, že podozrivý dostal v minulosti zákaz kontaktovať muža s rovnakým menom, aké má jeden z tamojších lekárov.



Muž bol v minulosti niekoľkokrát zadržaný a odsúdený okrem iného za šoférovanie pod vplyvom alkoholu či držbu malého množstva marihuany.