Nedela 26. apríl 2026
STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

Chicagská polícia vyšetruje miesto činu pred nemocnicou Endeavor Health Swedish Hospital v Chicagu v sobotu 25. apríla 2026 po streľbe. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 26. apríla (TASR) - Jeden policajt zahynul a ďalší utrpel vážne zranenia pri streľbe v sobotu v nemocnici v americkom meste Chicago. Policajný náčelník Larry Snelling uviedol, že na policajtov zaútočil podozrivý z lúpeže, ktorého eskortovali. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a stanice CNN.

„Policajti previezli osobu do Švédskej nemocnice na pozorovanie, pričom v tom čase boli dvaja naši policajti postrelení,“ povedal Snelling s tým, že 38-ročný policajt prišiel o život a ďalší vo veku 57 rokov je v kritickom stave.

CNN konštatuje, že nie je jasné, ako podozrivý, ktorého pri príchode do nemocnice skontrolovali detektorom kovov, získal strelnú zbraň. Snelling tvrdí, že to polícia vyšetruje.

Útočníkovi sa po streľbe podarilo utiecť z nemocnice do domu o niekoľko blokov ďalej. Polícia ho následne zadržala.

Nemocnica uzavrela svoj areál a uviedla, že jej pacienti aj personál sú v bezpečí.
