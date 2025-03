Streľba v Novom Mexiku si vyžiadala tri obete a najmenej 15 zranených

Washington 23. marca (TASR) - Traja ľudia boli v piatok zastrelení a ďalších 15 utrpelo zranenia pre hádku, ktorá vypukla medzi dvomi nepriateľskými skupinami v meste Las Cruces v americkom štáte Nové Mexiko, informovala v sobotu tamojšia polícia. Obete prestrelky sú vo veku 16 až 19 rokov, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Policajti a hasiči dorazili v piatok večer miestneho času do parku Young Park v meste Las Cruces v blízkosti americkej hranice s Mexikom. V parku sa podľa polície konala nepovolená výstava áut, ktorej sa zúčastnilo asi 200 ľudí.



V širšom okolí parku bolo roztrúsených 50 až 60 nábojníc z ručných zbraní, čo naznačuje, že šlo o viacerých strelcov a viacero zbraní, uviedla polícia. Podľa nej bola príčinou prestrelky vzájomná nevraživosť a konflikt medzi dvomi skupinami. Postrelené obete vo veku od 16 do 36 rokov boli ošetrené na mieste alebo prevezené do nemocníc.