Streľba v posvätnom meste Nadžaf si vyžiadala sedem obetí

Nadžaf 5. februára (TASR) - Siedmich mŕtvych si v stredu vyžiadala streľba v irackom posvätnom meste Nadžaf. Informovala o tom agentúra AFP.



Miestni lekári uviedli, že streľbu vyvolal útok priaznivcov šiitského duchovného vodcu Muktadu Sadra na tábor protivládneho hnutia.



Podľa agentúry AP sa Sadrovi priaznivci pokúsili vstúpiť do tábora. Protivládni demonštranti sa ich pokúsili zastaviť, po čom útočníci spustili streľbu.



Sedem obetí bolo usmrtených strelami do hlavy alebo do hrude. Ďalšie desiatky osôb utreli zranenia.



Napätie v táboroch protivládneho hnutia stúpa, odkedy Sadr podporil dezignovaného premiéra Muhammada Tawfíka Alávího. To viedlo k sporu s protivládnym hnutím, ktoré jeho nomináciu na premiéra odmietlo.