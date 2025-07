Streľba v Prahe nebola terorizmom, Ústavný súd zamietol sťažnosť

Praha 14. júla (TASR) - Streľba na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) v Prahe v decembri 2023 nebola podľa českého Ústavného súdu (ÚS) teroristickým útokom. Súd zamietol sťažnosť otca jednej z obetí, ktorý nesúhlasil s tým, že polícia čin kvalifikovala ako vraždu, a nie ako terorizmus. Podľa ÚS bola jeho sťažnosť neopodstatnená, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Otec obete tvrdil, že skutok mal byť kvalifikovaný ako teroristický útok, a to nielen zo symbolických, ale aj preventívnych dôvodov. Argumentoval tým, že by to donútilo štátne orgány vyvinúť v budúcnosti maximálne úsilie, aby sa podobným skutkom predišlo. Je podľa neho zjavné, že štát v porovnaní s vraždou reaguje na terorizmus odlišne, čo sa prakticky prejavuje napríklad pri postihu schvaľovania daného konania.



Podľa Vrchného štátneho zastupiteľstva (VSZ) v Prahe však popisovaný skutok za danej dôkaznej situácie nie je možné kvalifikovať ako teroristický čin. Poukázalo na to, že pri kvalifikácii je potrebné vychádzať z textu zákona, a nie z laickej predstavy o význame slova terorizmus. VSZ zdôraznilo, že teroristický útok odlišuje od trestného činu vraždy špecifický úmysel páchateľa - napríklad poškodiť ústavné zriadenie ČR či závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo.



„Za teroristický útok je nutné považovať plánované, premyslené a politicky alebo ideologicky motivované násilie slúžiace na dosiahnutie špecifických cieľov,“ uviedlo VSZ. Dodalo pritom, že účelom takého útoku musí byť vzbudiť závažné obavy naprieč spoločnosťou a nemôže ísť o strach koncentrovaný na jedno miesto.



ÚS argumenty sťažovateľa odmietol. Úmysel „závažným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo“ podľa neho nemožno len predpokladať, ale musia mu nasvedčovať zaistené dôkazy. „Zároveň nie je preukázaný len tým, že motiváciou (nota bene len vnútornou) páchateľa bola snaha o akúsi zvrátenú slávu,“ dodal súd.



V hlavnej budove FF UK v Prahe zastrelil 21. decembra 2023 jej študent 13 ľudí, jedna ďalšia osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranil aj ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil ten istý mladík v obci Hostouň svojho otca a približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)