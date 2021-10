Streľba v Prahe si vyžiadala jednu obeť, útočník spáchal samovraždu

Praha 31. októbra (TASR) - Pri streľbe, ku ktorej došlo v nedeľu v pražskej štvrti Strašnice, prišiel o život jeden človek. Páchateľ sa následne zabarikádoval v dome a podľa všetkého spáchal samovraždu, informovala česká polícia. Motívom jeho činu boli zrejme susedské spory, uviedol spravodajský server Českého rozhlasu.



K streľbe došlo okolo 16.00 h v jednom z domov na strašnickej ulici Na Výsluní. Páchateľ zastrelil jedného človeka a následne sa zabarikádoval v jednej z izieb. Na miesto potom dorazil policajný vyjednávač, zásahová jednotka i vrtuľník, ktorý monitoroval situáciu zo vzduchu.



Policajná zásahová jednotka zhruba o polhodinu - po pokuse so strelcom vyjednávať - vstúpila do domu a páchateľa našla na posteli bez známok života. "S najväčšou pravdepodobnosťou spáchal samovraždu," napísala polícia na Twitteri.



Prípadom, ktorého bližšie podrobnosti vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili, sa budú ďalej zaoberať kriminalisti z oddelenia vrážd.



"V starostlivosti záchranárov sú ďalšie dve osoby. Ide o ženu s akútnou stresovu reakciou a muža, ktorého len vyšetrujeme. Tieto osoby nie sú nijako zranené," uviedla hovorkyňa záchrannej služby Jana Poštová. Na mieste boli podľa nej dve záchranárske posádky, lekár aj koroner.



Stav 52-ročnej ženy si nevyžadoval prevoz do nemocnice, 82-ročný muž bol podľa Poštovej preventívne prevezený do Fakultnej nemocnice Vinohrady, uviedol server iDNES.cz.