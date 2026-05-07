Štvrtok 7. máj 2026Meniny má Monika
STREĽBA V RAKÚSKOM LINZI: Pred reštauráciou vyhasli tri životy

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

K útoku došlo okolo 13.30 h. Na mieste sú naďalej prítomné záchranné zložky.

Autor TASR
Viedeň/Linz 7. mája (TASR) - Najmenej traja ľudia vo štvrtok zahynuli pri streľbe pred reštauráciou v rakúskom meste Linz. Podľa denníka Kronen Zeitung streľbu spustil starší muž, ktorý zastrelil svoju manželku a dcéru a následne spáchal samovraždu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

K útoku došlo okolo 13.30 h. Na mieste sú naďalej prítomné záchranné zložky. Podľa hovorcu polície už vraždenú zbraň zaistili a verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
