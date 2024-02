Streľba v reštaurácii v Indiane: Hlásia jednu obeť a päť zranených

Washington 19. februára (TASR) - Jedna osoba zahynula a ďalších päť utrpelo zranenia v noci na pondelok pri streľbe v reštaurácii v americkom štáte Indiana. Uviedla to miestna polícia. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Polícia dostala hlásenie o streľbe v reštaurácii Waffle House v meste Indianapolis približne o 0.30 h miestneho času (6.30 h SEČ). Policajti našli na mieste päť ľudí, dve ženy a troch mužov, so strelnými zraneniami, ktorí boli hospitalizovaní. Jedna zo žien v nemocnici vážnym zraneniam podľahla, stav ostatných zranených je stabilizovaný, informovala polícia.



Do nemocnice bola po streľbe samostatne prevezená aj šiesta zranená osoba, ktorá je vo vážnom stave, dodala polícia.



Príčinou streľby mohla byť podľa vyšetrovateľov hádka medzi dvoma skupinami ľudí. Polícia v súvislosti so streľbou zatiaľ nikoho nezadržala a incident vyšetruje.