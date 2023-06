Streľba v škole na juhu Brazílie si vyžiadala najmenej jednu obeť

Sao Paulo 19. júna (TASR) - Najmenej jedna žiačka zahynula a ďalšia utrpela vážne zranenia v pondelok pri streľbe v škole v brazílskom štáte Paraná. Uviedli to tamojšie úrady, informuje TASR na základe správ agentúr AP a Reuters.



Streľba sa odohrala v meste Cambé na juhu Brazílie. Polícia podozrivého útočníka zadržala. Dodala, že ide o bývalého žiaka, ktorý si do školy prišiel po dokumenty. Pri incidente prišlo o život 15-ročné dievča. Ďalšia žiačka (14) bola s vážnymi zraneniami prevezená do nemocnice.



Guvernér štátu Paraná Ratínho Junior vyhlásil po streľbe trojdňový smútok. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v reakcii na tento tragický incident uviedol, že je nevyhnutné, aby krajina našla spôsob, ako zaistiť bezpečnosť v školách. "Ďalší mladý život pohltený nenávisťou a násilím, ktoré už v našich školách a v spoločnosti nemôžeme tolerovať," napísal Lula na sociálnej sieti.



Brazília zaznamenala od roku 2000 už takmer dve desiatky útokov v školách a škôlkach, pričom polovica z nich sa odohrala v uplynulých 14 mesiacoch, píše AP.



Začiatkom apríla zabil muž ozbrojený sekerou v jednej z brazílskych škôlok štyri deti od štyroch do sedem rokov. V marci zabil 13-ročný chlapec učiteľa, na ktorého zaútočil nožom v škole v meste Sao Paolo.