STREĽBA V ŠKOLE: Traja zamestnanci zahynuli na západe Bosny

Sarajevo 21. augusta (TASR) - Pri streľbe na gymnáziu v meste Sanski Most na západne Bosny a Hercegoviny zahynuli v stredu traja zamestnanci školy. Paľbu údajne spustil ráno jeden z ich kolegov, ktorý mal spory s vedením. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters, FENA, AP a televízií BHRT a RTRS.



Podľa prvotných informácií bol strelec taktiež zamestnancom školy. Televízia BHRT tvrdí, že podľa neoficiálnych informácií v škole pracoval ako asistent. Paľbu spustil na ostatných učiteľov počas porady, pričom použil automatickú zbraň.



Hovorca ministerstva vnútra pre televíziu RTRS potvrdil, že medzi obeťami sú riaditeľ školy, sekretárka a učiteľka angličtiny. Agentúra AP s odvolaním na regionálnu televíziu N1 uviedla, že útočník mal údajne spory s vedením školy, čo vyústilo až do stredajšej streľby.



Strelec sa po útoku pokúsil o samovraždu, v čom mu však zabránili príslušníci polície. S ťažkými zraneniami ho následne previezli do nemocnice.



Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky. V škole sa v čase útoku nenachádzali žiadni žiaci, keďže do 1. septembra sú v Bosne a Hercegovine letné prázdniny.