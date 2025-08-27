Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
STREĽBA V ŠKOLE: V Minneapolise zomreli traja ľudia

Starosta Minneapolisu Jacob Frey sedí na schodoch školy kostola Zvestovania Panny Márie počas reakcie polície na hlásenú masovú streľbu v stredu 27. augusta 2025 v Minneapolise. Foto: TASR/AP

V čase streľby sa deti nachádzali na rannej omši v kostole v areáli školy.

Minneapolis 27. augusta (TASR) - Streľba v katolíckej škole v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota si v stredu vyžiadala životy troch ľudí vrátane útočníka a 17 ďalších osôb bolo zranených. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP a televízie Sky News.

Samospráva mesta oznámila, že strelec bol „zneškodnený“ a pre verejnosť už neexistuje „žiadna aktívna hrozba“. Náčelník polície v Minneapolise informoval o smrti dvoch malých deti vo veku osem a desať rokov.

Televízia Sky News uvádza, že šesť detí previezli do nemocnice a že strelec zomrel na následky strelnej rany, ktorú si spôsobil sám. Na záberoch z miesta bolo vidieť zástup rodičov čakajúcich na svoje deti. Úrady vyzvali verejnosť, aby sa nezdržiavala v okolí.

V čase streľby sa deti nachádzali na rannej omši v kostole v areáli školy. Strelec otvoril paľbu zvonku budovy cez okná. Vyzbrojený bol pištoľou, puškou a brokovnicou.

„Oboznámili ma so streľbou v katolíckej škole a budem vás naďalej informovať, keď budeme mať viac informácií. Modlím sa za naše deti a učiteľov, ktorých prvý týždeň v škole bol poznačený týmto strašným násilným činom,“ uviedol guvernér Minnesoty Tim Waltz.

Americký prezident Donald Trump uviedol, že bol o „tragickej streľbe“ informovaný a že na mieste sú príslušníci Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). „Biely dom bude naďalej sledovať túto strašnú situáciu. Prosím, pripojte sa ku mne v modlitbách za všetkých zúčastnených,“ dodal.
