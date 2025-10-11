< sekcia Zahraničie
STREĽBA V STÁVKOVEJ KANCELÉRII: Hlásia zranených, útočník je na úteku
Hovorca polície povedal, že verejnosti v súčasnosti nebezpečenstvo nehrozí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 11. októbra (TASR) - V nemeckom meste Giessen v spolkovej republike Hesensko v sobotu popoludní neznámy útočník vypálil niekoľko rán, uviedla polícia. Zranených je podľa nej niekoľko ľudí a páchateľ je stále na úteku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Výstrely padli krátko po 15.00 h SELČ v stávkovej kancelárii neďaleko miestneho trhoviska. Útočník z miesta následne utiekol. Ako informoval portál Bild, polícia vstupy na trhovisko uzavrela. Okolnosti incidentu neboli bezprostredne známe.
Hovorca polície povedal, že verejnosti v súčasnosti nebezpečenstvo nehrozí. Bližšie informácie o počte a stave zranených neposkytol. Zásah polície podľa neho pokračuje.
Výstrely padli krátko po 15.00 h SELČ v stávkovej kancelárii neďaleko miestneho trhoviska. Útočník z miesta následne utiekol. Ako informoval portál Bild, polícia vstupy na trhovisko uzavrela. Okolnosti incidentu neboli bezprostredne známe.
Hovorca polície povedal, že verejnosti v súčasnosti nebezpečenstvo nehrozí. Bližšie informácie o počte a stave zranených neposkytol. Zásah polície podľa neho pokračuje.
Shooting with several injuries at marketplace in Giessen, Germany. - BILD pic.twitter.com/d5yGRipO6f— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 11, 2025