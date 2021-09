Streľba v supermarkete v Tennessee má jednu obeť, 12 ľudí sa zranilo

Collierville 23. septembra (TASR) - Streľba v obchode v americkom štáte Tennessee, ku ktorej došlo vo štvrtok popoludní, si vyžiadala jednu obeť a 12 zranených. Informovala o tom agentúra AP s tým, že o život prišiel i samotný útočník.



Šéf polície v meste Collierville Dale Lane uviedol, že páchateľ strieľal v potravinách Kroger zhruba 50 kilometrov východne od mesta Memphis. Strelca našla polícia mŕtveho so strelným poranením, ktoré si zjavne spôsobil sám. Zranené osoby boli prevezené do nemocnice, pričom niektorí z nich utrpeli vážne poranenia.



Identita útočníka ani postrelených zatiaľ zverejnená nebola. Lane priblížil, že zasahujúci policajti prehľadali predajňu uličku za uličkou, aby našli ukrývajúcich sa ľudí, ktorých zobrali do bezpečia.



Šéf miestnej polície na tlačovej konferencii uviedol, že vyšetrovatelia pracujú na zistení toho, čo sa stalo. Dodal, že bude trvať istý čas, kým to bude jasné.