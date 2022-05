Streľba v Texase: Útočník informoval o svojom zámere na Facebooku

Texaský guvernér Greg Abbott prichádza na tlačovú konferenciu v meste Uvalde v americkom štáte Texas v stredu 25. mája 2022. Foto: TASR/AP

Americká vlajka veje na pol žrde v Bielom dome za obete streľby v základnej škole Robb Elementary School v meste Uvalde v americkom štáte Texas, 25. mája 2022 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Uvalde 25. mája (TASR) - Strelec zodpovedný za utorkovú masovú streľbu na základnej škole v americkom štáte Texas, pri ktorej zahynulo 19 detí a dvaja učitelia, informoval o svojom zámere vykonať útok na školu na sociálnej sieti Facebook približne 15 minút pred začiatkom incidentu. Oznámil to v stredu texaský guvernér Greg Abbott. TASR správu prevzala od agentúr AFP a AP.Abbott na tlačovej konferencii tiež informoval, že 18-ročný Salvador Ramos použil pri streľbe na základnej škole v meste Uvalde útočnú pušku AR-15. Ramos tiež pred útokom na školu strelil do tváre svojej starej matke.Útočník zverejnil na sociálnej sieti Facebook pred útokom tri príspevky. Podľa guvernéra v nich informoval, že sa chystá zastreliť svoju starú mamu, následne o tom, že do nej strieľal, a nakoniec, že sa chystá spustiť streľbu na základnej škole.Facebook rýchlo reagoval na vyhlásenie Abbotta oznámením, že spomínané príspevky boli súkromnými textovými správami, ktoré boli objavené až po tragédií.uviedol hovorca Facebooku.Texaský guvernér okrem toho na tlačovej konferencii informoval o detailoch utorkového útoku, pri ktorom utrpelo zranenia aj 17 ľudí.uviedol Abbott.Po tom, ako útočník vstúpil do školy zadným vchodom, prešiel podľa guvernéra dve krátke chodby a potom vstúpil do triedy, ktorá sa nachádzala naľavo. Texaské úrady pritom v stredu informovali, že všetky obete streľby boli v čase krvavého incidentu v jednej triede.vyhlásil republikánsky guvernér na tlačovej konferencii. Tú narušil demokrat Beto O'Rourke, ktorý v tohtoročných voľbách kandiduje proti Abbottovi a ktorý obvinili súčasného guvernéra z toho, že je zodpovedný za útok.Podľa O'Rourka bol tento incident predvídateľný, keďže Abbott sa rozhodol nič nespraviť. Toto jeho vyjadrenie súvisí podľa agentúry AFP s postojom Abbotta k zbraniam. O'Rourke je totiž horlivým obhajcom kontroly zbraní.