Poručík: Všetky obete streľby v Texase boli usmrtené v jednej triede

Washington 25. mája (TASR) - Všetky obete streľby na škole v meste Uvalde v americkom štáte Texas boli v čase krvavého incidentu v jednej triede. Pre viaceré americké médiá to uviedol poručík texaského ministerstva verejnej bezpečnosti Christopher Olivarez. Spresnil, že v predmetnej miestnosti sa útočiaci mladík pred streľbou zabarikádoval. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Vieme, že strelec pred streľbou v škole zastrelil svoju babičku. Potom unikal (z miesta činu) vo vozidle. Bol v tesnej blízkosti školy, kde sme zalarmovali miestne orgány činné v trestnom konaní. Na policajné oddelenie v Uvalde sme dostali oznámenie o tom, že do školy vchádza havarované vozidlo a osoba so zbraňou," uviedol Olivarez pre televíziu NBC.



"Strelcovi sa podarilo vstúpiť do triedy a zabarikádovať sa tam. Potom začal strieľať do mnohých detí a učiteľov, ktorí boli v miestnosti... Začal strieľať na každého, kto mu stál v ceste," vysvetlil Olivarez.



Poručík v rozhovore pre televíziu CNN povedal, že polícia "má stále veľa nezodpovedaných otázok" a v tejto chvíli nevie určiť, či bola škola primárnym terčom útoku. Utorková tragédia je najnovšou zo série strelieb na školách v USA. Strelcom bol 18-ročný Salvador Ramos, ktorého polícia pri zásahu zastrelila.