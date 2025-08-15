Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
STREĽBA vo Švédsku: Dvaja ľudia sú zranení

Na snímke policajti pred mešitou po streľbe vo švédskom meste Örebro v piatok 15. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Rozsah poranení dvoch osôb ani motív útoku nie sú dosiaľ známe.

Autor TASR
Örebro 15. augusta (TASR) - Vo švédskom meste Örebro polícia zasahovala pri miestnej mešite po hlásení, že tam podozrivá osoba pri piatkovej modlitbe spustila streľbu. Úrady bezprostredne po incidente vo štvrti Boglundsängen hlásili dvoch zranených, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP a švédskej verejnoprávnej televízie SVT.

„Bolo prijaté hlásenie o podozrení na závažný násilný trestný čin v súvislosti s mešitou v Örebre. Na mieste zasahuje niekoľko záchranných zložiek a polícia,“ uviedla miestna polícia vo vyhlásení a vyzvala verejnosť, aby sa nezdržiavala v oblasti.

Rozsah poranení dvoch osôb ani motív útoku nie sú dosiaľ známe. Polícia prípad začala vyšetrovať ako pokus o vraždu. „Bol na ceste von z mešity. Potom prišiel ďalší muž a vystrelil štyri alebo päť rán. Potom vystrelil ďalšie rany,“ uviedol svedok streľby pre televíziu SVT.
