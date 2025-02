STREĽBA VO ŠVÉDSKU: Hlásia obete

Štokholm 4. februára (TASR) - Streľba v areáli vzdelávacieho zariadenia v meste Örebro v strednom Švédsku si údajne vyžiadala aj niekoľko obetí na životoch a 15 zranených. Informovala o tom televízna stanica SVT. Polícia nateraz potvrdila, že v súvislosti so streľbou bolo zranených päť ľudí. Správy o obetiach jej hovorca odmietol komentovať, píše TASR.



Podľa miestnych médií k streľbe došlo v centre vzdelávania dospelých s názvom Campus Risbergska. Viaceré médiá vrátane švédskej tlačovej agentúry TT informovali, že údajný strelec obrátil zbraň proti sebe. Polícia to nepotvrdila, avšak pripustila, že páchateľ útoku môže byť medzi zranenými.



Upozornila tiež, že "nebezpečenstvo ešte nebolo odvrátené" a vyzvala verejnosť, aby sa vyhýbala štvrti Västhaga, kde došlo k streľbe a kde bol v súvislosti s tým vyhlásený mimoriadny režim.



Polícia tiež informovala, že štyria z hospitalizovaných zranených museli podstúpiť operácie, pričom jeden z nich je vo vážnom stave. Informácie o veku zranených neboli zverejnené.



Nateraz nie je známy ani motív činu. Polícia však potvrdila, že útok spáchal muž.



Švédsky premiér Ulf Kristersson v reakcii na útok v príspevku na sociálnych médiách uviedol, že dnešok je "veľmi bolestivý deň pre celé Švédsko". Dodal, že myslí na všetkých, ktorých sa útok týka. Doplnil, že vláda je v kontakte so záchrannými a bezpečnostnými zložkami na mieste činu.



Campus Risbergska slúži študentom, ktorí majú viac ako 20 rokov. Ponúka základné i stredoškolské vzdelávanie, ako aj hodiny švédčiny pre prisťahovalcov, odborné školenia a programy pre ľudí s mentálnym postihnutím, doplnila agentúra AP.



Streľba v areáli vzdelávacieho zariadenia vypukla v utorok po tom, čo mnohí študenti odišli domov po štátnych skúškach.



Hoci v školách vo Švédsku násilie nie je časté, v roku 2022 sa odohrali dva vážne incidenty: v marci 18-ročný študent dobodal na smrť dvoch učiteľov na strednej škole v meste Malmö na juhu krajiny. Dva mesiace predtým zatkli 16-ročného mladíka, ktorý nožom zranil iného študenta a učiteľa v škole v meste Kristianstad.