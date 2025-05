Streľba vo Švédsku: Motívom mali byť finančné a psychické problémy

Štokholm 16. mája (TASR) — Muž, ktorý 4. februára v centre pre vzdelávanie dospelých vo švédskom meste Örebro zastrelil desať ľudí a šesť zranil, bol motivovaný túžbou ukončiť svoj život pre finančné a psychické problémy. Nič nenasvedčuje tomu, že by mal rasistické názory alebo sa zradikalizoval. Na piatkovej tlačovej konferencii v Štokholme to uviedli vyšetrovatelia, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



„Predpokladáme, že jeho motívom bola jeho túžba vziať si život,“ uviedol policajný veliteľ Henrik Dahlström. Páchateľ, 35-ročný Rickard Andersson, si vzdelávacie centrum Campus Risbergska pravdepodobne vybral preto, že mal naň väzby, keďže v rokoch 2019 - 2021 tam navštevoval kurz matematiky, hoci ho nedokončil. V deň streľby mal so sebou dokonca starú učebnicu matematiky.



Andersson zastrelil desať študentov a učiteľov a následne spáchal samovraždu. Vyšetrovatelia zistili, že opakovane mu boli odopierané sociálne dávky a mal problémy s duševným zdravím. Domnievajú sa, že sa uňho stupňovala frustrácia a beznádej, ktorá prerástla do túžby vziať si život.



Dahlström konštatoval, že napriek spolupráci švédskej polície s kolegami v Nórsku a USA, ako aj s Europolom, zostalo mnoho otázok o motíve nezodpovedaných, keďže sa doteraz nenašiel Anderssonov mobilný telefón a pevné disky.



„Neexistujú žiadne náznaky akejkoľvek súvislosti s ideologickými alebo politickými motívmi. Nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o akt pomsty voči konkrétnej osobe alebo skupine ľudí,“ zdôraznil Dahlström.



Hoci takmer všetky obete útoku sú cudzieho pôvodu, polícia trvá na tom, že Andersson si ich vybral náhodne. „Zdá sa, že metodicky strieľal na všetkých ľudí, ktorí mu prišli do rany. Sú to náhodné obete,“ uviedla polícia v samostatnom vyhlásení.



Páchateľ, ktorý mal v tele stopy amfetamínov, priniesol do centra niekoľko pušiek a stovky nábojov, pričom zbrane mal schované v puzdre na gitaru. Polícia sa domnieva, že s prípravami masakru začal na jeseň 2024, keď si z domu svojich rodičov zobral puzdro na gitaru, ale samotnú gitaru tam nechal. Od roku 2011 mal poľovnícky preukaz a licenciu na niekoľko poľovníckych zbraní, polícia však nezistila, že by niektorú zo svojich zbraní niekedy použil na lovecké alebo výcvikové účely.