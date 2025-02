STREĽBA VO ŠVÉDSKU: Neprežilo 11 ľudí vrátane útočníka

Örebro/Štokholm 5. februára (TASR) - Útočník zastrelil v areáli vzdelávacieho zariadenia vo švédskom meste Örebro desať ľudí, potvrdila v stredu polícia. Zahynul aj samotný útočník a jeho motív dosiaľ nie je známy, informuje TASR.



"Jedenásť ľudí vrátane vraha je mŕtvych," uviedla polícia pre agentúru AFP. Utorkový útok švédsky premiér Ulf Kristersson označil za najhoršiu masovú streľbu v histórii krajiny. "Motív streľby zatiaľ nie je známy, ale všetko nasvedčuje tomu, že páchateľ konal sám, bez ideologického motívu," prezradila polícia.



Útok sa odohral v centre vzdelávania dospelých Campus Risbergska v utorok popoludní. Polícia ešte v ten deň oznámila, že do nemocnice bolo so zraneniami prevezených ďalších šesť ľudí. Všetci zranení sú dospelé osoby. Miestne úrady uviedli, že ich previezli do Univerzitnej nemocnice v Örebre, kde štyroch z nich museli operovať.



Campus Risbergska slúži študentom, ktorí majú viac ako 20 rokov. Ponúka základné a stredoškolské vzdelávanie, švédčinu pre prisťahovalcov, odborné školenia a programy pre ľudí s mentálnym postihnutím, doplnila agentúra AP.



Násilie na švédskych školách násilie nie je časté. Dva vážne incidenty sa odohrali v roku 2022. V marci 18-ročný študent dobodal na smrť dvoch učiteľov na strednej škole v Malmö na juhu krajiny. Dva mesiace predtým 16-ročný mladík nožom zranil iného študenta a učiteľa v škole v Kristianstade.