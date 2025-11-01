< sekcia Zahraničie
STREĽBA: Vyžiadala si najmenej dve obete a desať zranených
Úrady oficiálne informácie o predpokladaných strelcoch či pozadí útoku bezprostredne nezverejnili.
Autor TASR
Atény 1. novembra (TASR) - Najmenej dve obete a desať zranených si vyžiadala sobotňajšia streľba na gréckom ostrove Kréta, ktorá mohla súvisieť s rodinnou pomstou. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.
Obeťami streľby, ku ktorej došlo v dedine Vorizia, sa stali 50-ročná žena a muž, ktorého vek nebol známy. Polícia oblasť zaistila, aby sanitky mohli odviezť zranených. Tých je podľa miestnych médií aspoň 14 a sú medzi nimi aj deti.
Grécka agentúra ANA uviedla, že neznámi útočníci vystrelili tisíce rán na domy, autá a obyvateľov. Úrady oficiálne informácie o predpokladaných strelcoch či pozadí útoku bezprostredne nezverejnili.
Incident podľa istého policajného predstaviteľa nasledoval po piatkovej explózii na stavenisku, kde bolo umiestnené výbušné zariadenie. Médiá preto špekulujú, že za streľbou je vzplanutie konfliktu medzi znepriatelenými rodinami.
Kréta má za sebou históriu násilných rodinných pômst, ktoré boli dôsledkom sporov motivovaných túžbami po odplate a vnímanými urážkami na cti. Na ostrov v sobotu podľa Reuters dorazia najvyššie postavení predstavitelia gréckej polície vrátane jej náčelníka a veliteľa jednotky, ktorá bojuje proti organizovanému zločinu.
