Streľbe na oslave v štáte New York podľahli dve osoby, 14 sa zranilo

New York 19. septembra (TASR) - Dve osoby zahynuli a 14 ďalších utrpelo v sobotu nadránom zranenia pri streľbe na záhradnej oslave v americkom meste Rochester, štát New York. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tamojšiu políciu.



Obeťami streľby sú muž a žena vo veku 18-22 rokov, spresnil dočasný šéf polície Mark Simmons s tým, že zranenia, ktoré utrpelo 14 ľudí, nie sú život ohrozujúce.



Policajti videli, ako z miesta činu uteká "odhadom asi 100 ľudí," priblížil Simmons. Nie je však podľa neho zrejmé, či útočil viac ako jeden páchateľ.



"Je to skutočne neuveriteľne obrovská tragédia," povedal Simmons na mieste činu.



K streľbe došlo v meste, ktorým tento mesiac otriasla správa o smrti Daniela Prudea následkom udusenia.



Napriek tomu, že 41-ročný Daniel Prude zomrel v Rochestri ešte v marci, správa o jeho smrti po potýčke s policajtmi sa do povedomia širšej verejnosti dostala začiatkom septembra, keď jeho rodina zverejnila video z policajnej kamery zachytávajúce tento incident.



Na policajnom videu je vidieť nahého, spútaného Afroameričana, ako leží na zemi. Neskôr mu policajti nasadili na hlavu špeciálny vak, tzv. spit hood, ktorý mal zabrániť tomu, aby po nich pľuval, pričom mu jeden policajt kľačí na chrbte. Prude po dvoch minútach prestal dýchať a týždeň na to zomrel v nemocnici.



Po zverejnení videa začali na viacerých miestach v štáte New York protestovať demonštranti proti policajnej brutalite, páchanej najmä na Afroameričanoch.



V pondelok tento týždeň prepustila starostka mesta Rochester Lovely Warrenová policajného šéfa La'Rona Singletaryho. Zdôvodnila to tým, že ju zavádzal ohľadne Rudeovej smrti. Na Singletaryho miesto nastúpil Mark Simmons.