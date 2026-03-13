< sekcia Zahraničie
Streľbu na univerzite vo Virgínii vyšetruje FBI ako akt terorizmu
Podľa zdrojov agentúry AP a televízie NBC News bol strelcom 36-ročný Mohamed Bailor Jalloh, ktorý sa v roku 2016 priznal k poskytovaniu materiálnej pomoci džihádistickej skupine Islamský štát.
Autor TASR
Norfolk 13. marca (TASR) - Pri streľbe na univerzite Old Dominion v americkom štáte Virgínia vo štvrtok zomreli dvaja ľudia vrátane útočníka a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. FBI prípad vyšetruje ako „akt terorizmu“, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
Strelec podľa šéfa FBI Kasha Patela zomrel po tom, čo ho „premohla skupina statočných študentov“. „Ich činy spolu s rýchlou reakciou bezpečnostných zložiek nepochybne zachránili životy,“ napísal Patel na sociálnej sieti X.
Podľa zdrojov agentúry AP a televízie NBC News bol strelcom 36-ročný Mohamed Bailor Jalloh, ktorý sa v roku 2016 priznal k poskytovaniu materiálnej pomoci džihádistickej skupine Islamský štát. Odsúdili ho na jedenásť rokov väzenia, no v decembri 2024 ho prepustili.
