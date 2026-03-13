Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
< sekcia Zahraničie

Streľbu na univerzite vo Virgínii vyšetruje FBI ako akt terorizmu

.
Polícia prichádza pred areál univerzity Old Dominion po správach o strelcovi vo štvrtok 12. marca 2026 v Norfolku vo Virgínii. Foto: TASR/AP

Podľa zdrojov agentúry AP a televízie NBC News bol strelcom 36-ročný Mohamed Bailor Jalloh, ktorý sa v roku 2016 priznal k poskytovaniu materiálnej pomoci džihádistickej skupine Islamský štát.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Norfolk 13. marca (TASR) - Pri streľbe na univerzite Old Dominion v americkom štáte Virgínia vo štvrtok zomreli dvaja ľudia vrátane útočníka a ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. FBI prípad vyšetruje ako „akt terorizmu“, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Strelec podľa šéfa FBI Kasha Patela zomrel po tom, čo ho „premohla skupina statočných študentov“. „Ich činy spolu s rýchlou reakciou bezpečnostných zložiek nepochybne zachránili životy,“ napísal Patel na sociálnej sieti X.

Podľa zdrojov agentúry AP a televízie NBC News bol strelcom 36-ročný Mohamed Bailor Jalloh, ktorý sa v roku 2016 priznal k poskytovaniu materiálnej pomoci džihádistickej skupine Islamský štát. Odsúdili ho na jedenásť rokov väzenia, no v decembri 2024 ho prepustili.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS