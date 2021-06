Streľby v Texase a Georgii si vyžiadali vyše 20 zranených a jednu obeť

Austin/Savannah 12. júna (TASR) - Najmenej 13 ľudí utrpelo zranenia pri streľbe v centre mesta Austin v americkom štáte Texas, ku ktorej došlo v noci na sobotu miestneho času. Dve zo zranených osôb sú v kritickom stave, uviedol podľa televízie CNN na sobotňajšom brífingu dočasný šéf austinskej polície Joseph Chacon.



Strieľalo sa aj v meste Savannah v štáte Georgia. Tam si streľba vyžiadala jednu obeť a deväť zranených.



Streľba v Austine prepukla krátko pred 01.30 h v oblasti 6. ulice, kde sa nachádza viacero barov a reštaurácií. Šesť ľudí previezli na ošetrenie do nemocnice samotní policajti, ďalších štyroch transportovala pohotovostná lekárska služba okresu Austin-Travis, informoval Chacon. Zvyšní traja zranení boli dopravení do nemocnice súkromnými vozidlami. Jedna osoba mala viaceré strelné zranenia.



Predpokladaného páchateľa alebo polícia páchateľov zatiaľ nezadržala. V súčasnosti preveruje kamerové záznamy z viacerých zdrojov, aby zistila, čo sa stalo. Vyšetrovatelia podľa CNN nevylúčili konflikt zločineckých skupín, avšak uviedli, že motív ani okolnosti, ktoré viedli k streľbe, nie sú v tejto chvíli známe. Na vyšetrovaní prípadu sa podieľa aj tím Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zaoberajúci sa terorizmom.



Streľba v Savannah bola nahlásená v piatok okolo 21.00 h miestneho času. Policajti pri príchode na miesto činu lokalizovali deväť osôb so strelnými zraneniami vrátane dvoch detí vo veku deväť a 13 rokov. Jedna dospelá osoba svojim zraneniam neskôr podľahla.



Zranenia detí nie sú život ohrozujúce. Niekoľko osôb má však vážne alebo kritické zranenia, uviedla Bianca Johnsonová z miestnej polície. Tá bezprostredne nemala informácie o motíve streľby ani podozrivých osobách.