Strelca pri budove Pentagónu polícia zneškodnila

Washington 3. augusta (TASR) - Útočníka, ktorý spustil streľbu v blízkosti budovy Pentagónu, polícia zneškodnila. Informoval o tom v utorok portál Politico.com s odvolaním sa na informácie od Agentúry na ochranu síl Pentagónu (PFPA). Budova amerického ministerstva obrany bola zhruba na hodinu a pol uzavretá a zamestnanci dostali pokyn, aby sa skryli na bezpečné miesto. Medzitým už úrady budovu opäť otvorili. Minister obrany Lloyd Austin ani náčelník Zboru náčelníkov štábov Mark Milley neboli v čase incidentu v budove.



"Pentagón uvoľnil lockdown a je opäť otvorený. Vstup do stanice metra zostáva zatvorený," oznámila na sociálnej sieti Twitter PFPA.



Strelca podľa portálu Politico zneškodnil policajt pred Pentagónom. Útočníkovi sa teda nepodarilo preniknúť do budovy. Jeden ďalší dôstojník bol pri incidente zranený a previezli ho do nemocnice. V tejto chvíli bezpečnostné zložky pracujú s verziou, že útočil len jeden muž. Nemenovaný úradník ale zdôraznil, že informácie sa ešte môžu meniť.



Arlingtonský hasičský zbor predtým informoval o "viacerých zranených". Podľa AP ale nebolo bezprostredne jasné, či išlo o strelné zranenia.



Incident sa podľa AP odohral na nástupišti, ktoré je súčasťou tranzitného centra, cez ktoré denne prejdú tisícky zamestnancov amerického ministerstva obrany. Okrem autobusovej stanice sa tam nachádza aj stanica metra. Incident sa odohral krátko pred 11.00 h miestneho času. Reportér agentúry AP počul pred Pentagónom niekoľko výstrelov. Ďalší novinár AP počul policajtov kričať "strelec".