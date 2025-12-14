Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Strelca z Palmýry mali pre extrémizmus prepustiť z bezpečnostných síl

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Pri útoku v sobotu zomreli dvaja americkí vojaci a civilný tlmočník.

Autor TASR
Damask 14. decembra (TASR) - Sýrske ministerstvo vnútra v nedeľu uviedlo, že strelec, ktorý v sobotu zabil troch Američanov v oblasti Palmýry, bol príslušník bezpečnostných síl a mal byť prepustený pre extrémizmus. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Sýrske úrady sa „rozhodli prepustiť ho “ z bezpečnostných síl ešte pred útokom, pretože zastával „extrémistické islamistickéh myšlienky“ a plánovali tak urobiť v nedeľu. Povedal to pre štátnu televíziu hovorca ministerstva vnútra Nureddin al-Baba.

Pri útoku v sobotu zomreli dvaja americkí vojaci a civilný tlmočník. Podľa amerického ústredného velenia ho spáchal údajný militant skupiny Islamský štát (IS), ktorý bol následne zabitý.

Zdroj AFP z bezpečnostných zložiek v nedeľu povedal, že „po útoku bolo zatknutých a predvedených na výsluch 11 príslušníkov všeobecných bezpečnostných síl“. Pod podmienkou anonymity uviedol, že strelec patril k bezpečnostným silám „viac ako 10 mesiacov a predtým, ako bol prevelený do Palmýry, pôsobil v niekoľkých mestách“.

V Palmýre sa nachádzajú staroveké ruiny zapísané na zoznam UNESCO a IS oblasť kontroloval počas vrcholu svoje územnej expanzie v Sýrii - približne 40 percent územia Iraku a tretinu územia Sýrie. V súčasnosti je považovaný za vojensky porazený, úplne však nezanikol. Podľa USA v Iraku a Sýrii pôsobí približne 2500 bojovníkov IS a sporadicky podnikajú útoky.

Sýria sa v novembri stala 90. členskou krajinou koalície proti IS vedenej Spojenými štátmi.
