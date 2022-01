Strelcom na nemeckej univerzite bol 18-ročný mladík, potvrdila polícia

Prečítajte si aj: STREĽBA NA NEMECKEJ UNIVERZITE: Páchateľ spáchal samovraždu

Policajti zbierajú dôkazy po streľbe pred budovou nemeckej univerzity v nemeckom meste Heidelberg v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko v pondelok 24. januára 2022. Foto: TASR/AP

Heidelberg 24. januára (TASR) - Páchateľom pondelkovej streľby na univerzite v meste Heidelberg na juhozápade Nemecka bol 18-ročný Nemec z Mannheimu. Oznámila to miestna polícia na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v pondelok večer.Zároveň potvrdila, že útočník spáchal samovraždu krátko po tom, čo na univerzite postrelil štyroch ľudí. Jedna zo zranených, 23-ročná žena, neskôr podľahla vážnemu strelnému poraneniu hlavy.Siegfried Kollmar, policajný prezident v meste Mannheim, na tlačovej konferencii uviedol, že strelec mal pri sebe dve zbrane s dlhou hlavňou vrátane brokovnice, ktorú pri útoku použil. Doplnil, že zbrane si nekúpil na internete, ale zaobstaral si ich osobne v zahraničí pred niekoľkými dňami. Krajinu, kde si ich kúpil, nemenoval.Mladík, ktorý na univerzite študoval biológiu, mal podľa Kollmara pri sebe viac ako sto ďalších nábojov. Prečo napokon prestal strieľať, zatiaľ nie je jasné. Kollmar uviedol, že je to síce špekulácia, ale nie je možné vylúčiť, že chcel zasiahnuť nejakú konkrétnu osobu. V sále, kde začal strieľať sa nachádzalo približne 30 ľudí.Šéf prokuratúry v Heidelbergu Andreas Herrgen uviedol, že páchateľ nebol podľa doterajších poznatkov v minulosti trestaný. Oni, ani jeho blízki príbuzní nemali povolenie na držbu zbrane. Dodal, že na stanovenie motívu tohto skutku je ešte priskoro.Agentúra DPA predtým s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje uviedla, že k streľbe mladého muža neviedol politický ani náboženský motív. Zdroje dodali, že mohlo ísť zrejme skôr o čin motivovaný osobnými vzťahmi alebo spôsobenými psychickými problémami páchateľa.Útočník krátko pred samotným činom poslal v aplikácii WhatsApp správu obsahujúcu text "ľudia musia byť teraz potrestaní". Okrem toho sa v nej uvádza, že chce, aby bol pochovaný v mori, povedal pred zástupcami médií Kollmar.Rektor heidelberskej univerzity Bernhard Eitel ocenil rýchly zásah polície, ktorá prišla na miesto činu krátko po tom, ako o ňom dostala správu. Do akcie bolo nasadených viac ako 400 policajtov.Na pondelkovú streľbu reagoval i nemecký kancelár Olaf Scholz.citovala jeho vyjadrenie na tlačovej konferencii v Berlíne agentúra AFP.uviedol.