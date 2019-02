V americkej Aurore vyčíňal strelec: Zabil 5 ľudí a zranil 5 policajtov

Strelcom v priemyselnom parku bol zamestnanec podniku Henry Pratt Co, ktorého v ten deň prepustili.

Aurora 16. februára (TASR) - Strelec, ktorý zabil v piatok vo výrobnom podniku v meste Aurora v americkom štáte Illinois päť ľudí, bol 15 rokov zamestnancom tejto firmy a v ten deň ho prepustili. Informovala o tom polícia mesta, ktoré sa nachádza približne 65 kilometrov západne od Chicaga.



Policajná šéfka v Aurore Kristen Zimanová na tlačovej konferencii oznámila, že so 45-ročným Garym Martinom v podniku Henry Pratt Co. "skončili" v piatok popoludní, neskôr tam spustil paľbu.



Pri masovej streľbe utrpeli zranenia aj piati zasahujúci policajti, potom Martina objavili v priestoroch skladu. Zimanová dodala, že Martina policajti zastrelili.



Zranenie utrpel takisto šiesty policajt, ale nie strelné.



Americký prezident Donald Trump, ktorý trávi víkend vo svojom sídle v Palm Beach na Floride, uviedol, že policajti odviedli v situácii so strelcom "úžasnú prácu".



Trump napísal na Twitteri ešte počas prebiehajúcej tragédie, keď sa objavili prvé správy o zabitých: "Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám všetkých obetí." A dodal: "Amerika je s vami!"



"Vynikajúcu prácu" policajtov zasahujúcich na mieste streľby ocenil aj guvernér štátu Illinois J. B. Pritzker.



Novinárom Pritzker po čine povedal, že policajti "sa ponáhľali v ústrety nebezpečenstvu, a tým... zachránili nespočetné životy".



Guvernér vyjadril súcit s rodinami obetí a vyhlásil, že žiadne jeho slová nezmiernia ich bolesť, ale musia "vedieť, že náš štát trúchli s nimi".



Šéfka polície Zimanová už skôr informovala novinárov, že policajti prišli na miesto činu do štyroch minút od prijatia hlásení o streľbe a páchateľ na nich začal strieľať, len čo vošli do výrobných priestorov s rozlohou okolo 2700 štvorcových metrov. Podnik vyrába ventily na priemyselné účely.