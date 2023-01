Strelec, ktorý v sobotu zranil dve osoby, bol 13-ročný Palestínčan

Jeruzalem 28. januára (TASR) - Strelec, ktorý v sobotu vo východnom Jeruzaleme spôsobil zranenia dvom osobám, bol 13-ročný palestínsky chlapec. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na izraelskú políciu.



Útok sa odohral vo štvrti Silwán neďaleko jeruzalemského Starého mesta. Polícia uviedla, že strelec bol "zneškodnený" a utrpel zranenie. Identifikovali ho ako "13-ročného" obyvateľa východného Jeruzalema, píše AFP.



Záchranná služba Magen David Adom uviedla, že dvaja muži utrpeli vážne zranenia a boli prevezení do nemocnice. Miestne média oznámili, že ide o otca a syna.



K sobotňajšej streľbe došlo necelý deň po najkrvavejšom útoku v tomto meste od roku 2008. Palestínsky ozbrojenec v piatok pred synagógou vo východnom Jeruzaleme zabil najmenej sedem ľudí.



Polícia identifikovala piatkového útočníka ako 21-ročného obyvateľa východného Jeruzalema. Nič nenaznačuje, že by sa predtým zapájal do militantných aktivít alebo bol členom známej palestínskej ozbrojenej skupiny. Policajti ho zabili po krátkom prenasledovaní.



K útokom v Jeruzaleme došlo po tom, ako izraelské jednotky vo štvrtok počas razie v Džaníne v Predjordánsku zabili deväť Palestínčanov. Najnovšia eskalácia je výzvou pre novú izraelskú vládu a vrhá tieň na blížiacu sa návštevu ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena v regióne.