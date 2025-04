Strelec na univerzite v USA použil matkinu zbraň, zabil dve osoby

Tallahassee 18. apríla (TASR) - Páchateľom štvrtkovej streľby v areáli kampusu Floridskej štátnej univerzity (FSU) v americkom meste Tallahassee bol 20-ročný syn zástupkyne šerifa. Mladík mal strieľať z bývalej služobnej zbrane svojej matky. Pri útoku usmrtil dve osoby a najmenej šesť ďalších zranil. Úrady zatiaľ nezverejnili motív streľby. Informovali o tom agentúry AP a Reuters, píše TASR.



Streľba sa začala približne o 11.50 miestneho času (17.50 h SEČ) v blízkosti budovy študentského zväzu v areáli univerzity FSU.



Po príchode na miesto činu policajti útočníka postrelili, keď neuposlúchol príkaz vzdať sa. Následne ho zadržali a zaistili strelnú zbraň, uviedli úrady. Štyri zranené osoby, ako aj strelec, boli prevezení do nemocnice.



Vyšetrovatelia na tlačovej konferencii uviedli, že útočník, ktorého polícia identifikovala ako Phoenixa Iknera, je študentom danej univerzity. Podľa ich slov získal prístup k matkinej pištoli, ktorá bola kedysi jej služobnou zbraňou.



Policajný náčelník Floridskej štátnej univerzity Jason Trumbower uviedol, že dve osoby, ktoré zomreli, neboli študentmi univerzity. Dodal, že ďalšie informácie o obetiach nezverejní.



Po prijatí varovania o aktívnom strelcovi sa študenti a pedagógovia ukryli a čakali v učebniach, kanceláriách a internátoch po celom areáli.



Ryan Cedergren, 21-ročný študent univerzity, povedal pre miestne médiá, že on a asi 30 ďalších ľudí sa ukryli v bowlingovej sále na dolnom poschodí univerzitného centra, keď videli študentov utekať z neďalekého baru. „V tom momente išlo o prežitie,“ povedal.



O streľbe bol informovaný i prezident USA Donald Trump, ktorý ho na brífingu v Bielom dome označil za „hanbu“. „Je to strašná vec. Hrozné, že sa takéto veci dejú,“ dodal.



FSU je jednou z 12 verejných univerzít na Floride s hlavným kampusom v Tallahassee. Na univerzite je podľa údajov z roku 2024 zapísaných asi 44.000 študentov.



V roku 2014 došlo v hlavnej knižnici FSU k streľbe, pri ktorej utrpeli zranenia traja ľudia. Policajti páchateľa zastrelili.



FSU na štvrtok zrušila vyučovanie a ďalšie aktivity. Do nedele zrušila aj všetky športové podujatia.