Strelec v meste Buffalo zabil desať ľudí, tri osoby utrpeli zranenia

Na snímke telo obete streľby sa nachádza na parkovisku pred predajňou potravín v americkom meste Buffalo v štáte New York v sobotu 14. mája 2022. Foto: TASR / AP

New York 15. mája (TASR) - Desať mŕtvych a troch zranených si vyžiadala streľba, ku ktorej došlo v sobotu v americkom meste Buffalo v štáte New York. Incident sa odohral v predajni potravín a na priľahlom parkovisku.Útočníkom bol 18-ročný belošský strelec, 11 obetí tvoria Afroameričania. Podľa príslušných úradov išlo oútok, ktorý mladík prostredníctvom kamery streamoval na webovej platforme Twitch.Strelec mal na sebe ochranný výstroj, prilbu a bol vyzbrojený vysokovýkonnou útočnou puškou, uviedla polícia, z ktorej vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP.Útočník najskôr na parkovisku pred obchodom supermarketovej siete Tops postrelil štyroch ľudí - troch z nich smrteľne -, následne vošiel dovnútra a pokračoval v masakre.Podozrivý, identifikovaný ako Payton Gendron z mesta Conklin v štáte New York, sa po príchode polície na miesto činu chcel zastreliť, napokon zložil zbraň a vzdal sa.Po zatknutí ho obvinili z vraždy prvého stupňa, za ktorú mu hrozí doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) streľbu vyšetruje ako trestný čin z nenávisti.povedal špeciálny agent FBI Stephen Belongia.Hovorca služby Twitch pre AFP potvrdil, že strelec použil túto streamovaciu platformu na vysielanie svojho útoku.uviedol hovorca.