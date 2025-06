Strelec v Minnesote zabil političku a jej muža, postrelil aj senátora

Saint Paul 14. júna (TASR) - Neznámy útočník v sobotu skoro ráno strieľal na dvoch vysokopostavených politikov štátu Minnesota, pričom zabil členku štátnej Snemovne reprezentantov a jej manžela a poranil tamojšieho senátora. Oznámil to guvernér Minnesoty Tim Walz, podľa ktorého išlo o cielené útoky. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



Senátor štátu Minnesota John Hoffman a jeho manželka pri útoku utrpeli strelné poranenia, zatiaľ čo bývalá predsedníčka štátnej Snemovne reprezentantov Melissa Hortmanová spolu so svojím manželom streľbu neprežili. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že podozrivý, ktorý je stále na úteku, sa vydával za policajta, píše AP. Polícia sa snaží zistiť motív útokov.



„Všetci v Minnesote a v celej krajine sa musíme postaviť proti všetkým formám politického násilia,“ povedal Walz na tlačovej konferencii. Útočník bude za svoje konanie niesť zodpovednosť, zdôraznil.



Demokratka Hortmanová, ktorú do Snemovne reprezentantov Minnesoty zvolili prvýkrát v roku 2004, bola po pôsobení na poste predsedníčky od januára tohto roka líderkou demokratickej menšiny. Hortmanová bola právnička a s manželom mala dve deti.



Hoffman, rovnako člen Demokratickej strany, bol do funkcie prvýkrát zvolený v roku 2012. Je ženatý a má jednu dcéru. Ide o najvyššie postaveného predstaviteľa demokratov v štátnom zákonodarnom zbore a bývalého predsedu snemovne.