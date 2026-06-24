< sekcia Zahraničie
Strelec v Ostrave vážne poranil ženu, polícia ho našla mŕtveho
Riaditeľ polície Moravskosliezskeho kraja Tomáš Kužel spresnil, že polícia dostala po 9.00 h oznámenie o konflikte medzi manželmi s tým, že podľa svedka stihla zranená žena vybehnúť z domu.
Autor TASR
Praha 24. júna (TASR) - Česká polícia v stredu zasahovala v ostravskej štvrti Zábřeh, kde v jednom z bytov na sídlisku muž strelnou zbraňou vážne poranil ženu. Žena je v nemocnici a muža našli kriminalisti v byte mŕtveho. Polícia po skončení zásahu uviedla, že išlo o manželov, informuje spravodajkyňa TASR.
Riaditeľ polície Moravskosliezskeho kraja Tomáš Kužel spresnil, že polícia dostala po 9.00 h oznámenie o konflikte medzi manželmi s tým, že podľa svedka stihla zranená žena vybehnúť z domu. Privolané jednotky ju ošetrili a odviezli do nemocnice.
„Od svedka sme sa dozvedeli, z ktorého bytu žena údajne vybehla, lustráciou sme zistili, komu byt patrí a kto by sa tam mal nachádzať. Nemali sme informáciu, že muž je držiteľom legálnej strelnej zbrane. Skúšali sme vyjednávať a muža kontaktovať, lokalizovali sme jeho mobilný telefón a potvrdilo sa nám, že by mal byť v inkriminovanom byte. Po vstupe zásahovej jednotky do bytu sme muža našli mŕtveho s prestrelenou hlavou,“ opísal zásah Kužel.
Dodal, že všetky okolnosti budú predmetom vyšetrovania vrátane toho, ako muž zomrel. Potvrdil, že mal násilnú trestnú minulosť. Zaregistrovanú mal len plynovú zbraň, na ktorú nie je potrebný zbrojný preukaz.
Riaditeľ záchranárov Moravskosliezskeho kraja David Holeš dodal, že na mieste zasahovalo päť výjazdových skupín. Zranená žena bola podľa jeho slov postrelená do oblasti chrbta a je v starostlivosti lekárov urgentného príjmu vo Fakultnej nemocnici v Ostrave. Jej zranenia sú vážne, ale v bezprostrednom ohrození života podľa jeho slov nie je.
Riaditeľ polície Moravskosliezskeho kraja Tomáš Kužel spresnil, že polícia dostala po 9.00 h oznámenie o konflikte medzi manželmi s tým, že podľa svedka stihla zranená žena vybehnúť z domu. Privolané jednotky ju ošetrili a odviezli do nemocnice.
„Od svedka sme sa dozvedeli, z ktorého bytu žena údajne vybehla, lustráciou sme zistili, komu byt patrí a kto by sa tam mal nachádzať. Nemali sme informáciu, že muž je držiteľom legálnej strelnej zbrane. Skúšali sme vyjednávať a muža kontaktovať, lokalizovali sme jeho mobilný telefón a potvrdilo sa nám, že by mal byť v inkriminovanom byte. Po vstupe zásahovej jednotky do bytu sme muža našli mŕtveho s prestrelenou hlavou,“ opísal zásah Kužel.
Dodal, že všetky okolnosti budú predmetom vyšetrovania vrátane toho, ako muž zomrel. Potvrdil, že mal násilnú trestnú minulosť. Zaregistrovanú mal len plynovú zbraň, na ktorú nie je potrebný zbrojný preukaz.
Riaditeľ záchranárov Moravskosliezskeho kraja David Holeš dodal, že na mieste zasahovalo päť výjazdových skupín. Zranená žena bola podľa jeho slov postrelená do oblasti chrbta a je v starostlivosti lekárov urgentného príjmu vo Fakultnej nemocnici v Ostrave. Jej zranenia sú vážne, ale v bezprostrednom ohrození života podľa jeho slov nie je.