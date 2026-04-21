Strelec v Teotihuacáne nekonal spontánne
Mexiko 21. apríla (TASR) - Mexická prokuratúra v utorok informovala, že strelec, ktorý v pondelok v archeologickom komplexe Teotihuacán zastrelil kanadskú turistiku a zranil ďalších 13 ľudí, nekonal spontánne a na útok sa pripravoval. Prezidentka Claudia Sheinbaumová už ohlásila sprísnenie kontrol v turistických oblastiach. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
Strelec po útoku spáchal samovraždu a vyšetrovatelia ho identifikovali ako 27-ročného Julia Césara Jassa Ramireza. Útočník „viackrát navštívil archeologické nálezisko, vopred sa ubytoval v hoteloch v jeho blízkosti a odtiaľ plánoval svoj násilný čin,“ povedal novinárom prokurátor štátu Mexiko Jose Luis Cervantes Martinez.
Videá na sociálnych médiách zachytávajú útočníka, ktorý po schodoch vyliezol do polovice Pyramídy Mesiaca, odkiaľ začal pravidelne strieľať. Celkovo sa pri útoku zranilo 13 ľudí, z nich osem museli hospitalizovať. Medzi zranenými sú kolumbijskí, ruskí, americkí a kanadskí turisti.
„Evidentne musíme sprísniť bezpečnostné opatrenia,“ povedala Sheinbaumová v súvislosti s pondelkovou streľbou. „Potrebujeme posilniť bezpečnosť, aby sme zabránili tomu, že sa niekto so strelnou zbraňou dostane na archeologické nálezisko alebo do turistického areálu,“ uviedla prezidentka na rannej tlačovej konferencii v Mexiku.
Televízie CNN México pripomína, že k streľbe došlo menej ako dva mesiace pred začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré Mexiko hostí spolu s Kanadou a USA. Tamojšia vláda preto čelí otázkam, či dokáže zaistiť bezpečnosť fanúšikov.
Komplex Teotihuacán sa nachádza približne 50 kilometrov severovýchodne od centra mesta Mexiko. Vznikol v predaztéckom období medzi 1. a 7. storočím n. l. Známy je najmä svojimi troma pyramídami, ktoré sú usporiadané podľa geometrických a symbolických princípov. Zapísaný je aj na Zozname svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Minulý rok ho navštívilo viac ako 1,8 milióna turistov.
