Strelec z Bondi navštívil podľa polície filipínsky obchod so zbraňami
Zamestnanci hotela GV v meste Davao pre AFP potvrdili, že obaja muži väčšinu svojho 28-dňového pobytu strávili v izbe a každé ráno vychádzali len na chvíľu.
Sydney/Manila 20. decembra (TASR) - Austrálsky protiteroristický tím vyšetruje, či sa strelci, ktorí v nedeľu zaútočili na pláži Bondi v austrálskom Sydney, stretli s islamistickými extrémistami počas svojho takmer mesačného pobytu na filipínskom ostrove Mindanao. Tamojšia polícia v sobotu oznámila, že jeden z páchateľov navštívil počas tohto pobytu miestny obchod so zbraňami, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Hovorkyňa regionálnej polície v Davao v sobotu potvrdila, že starší z dvojice - 50-ročný Sajid Akram - navštívil obchod so zbraňami. „Prezeráme záznamy z bezpečnostných kamier, aby sme zistili, ktoré ďalšie miesta navštívili a s kým mohli hovoriť,“ dodala hovorkyňa.
Filipínsky poradca pre národnú bezpečnosť Eduardo Ano tiež potvrdil, že podľa zistení polície ani jeden z mužov nenavštívil žiadnu zo siedmich strelníc v meste Davao.
Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed spustili v nedeľu paľbu na ľudí oslavujúcich židovský Sviatok svetiel (Chanuka) a 15 z nich usmrtili. Sajida Akrama polícia pri zásahu zastrelila, jeho syn bol ťažko zranený a upadol do kómy, z ktorej sa medzičasom prebral. Medzi obeťami bola aj slovensko-austrálska občianka.
Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Teroristická skupina vo štvrtok ich konanie privítala.
