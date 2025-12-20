Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Strelec z Bondi navštívil podľa polície filipínsky obchod so zbraňami

Záchranári a ľudia sa zhromaždili na miesto, kde došlo k streľbe na pláži Bondi v Sydney v nedeľu 14. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Zamestnanci hotela GV v meste Davao pre AFP potvrdili, že obaja muži väčšinu svojho 28-dňového pobytu strávili v izbe a každé ráno vychádzali len na chvíľu.

Autor TASR
Sydney/Manila 20. decembra (TASR) - Austrálsky protiteroristický tím vyšetruje, či sa strelci, ktorí v nedeľu zaútočili na pláži Bondi v austrálskom Sydney, stretli s islamistickými extrémistami počas svojho takmer mesačného pobytu na filipínskom ostrove Mindanao. Tamojšia polícia v sobotu oznámila, že jeden z páchateľov navštívil počas tohto pobytu miestny obchod so zbraňami, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Hovorkyňa regionálnej polície v Davao v sobotu potvrdila, že starší z dvojice - 50-ročný Sajid Akram - navštívil obchod so zbraňami. „Prezeráme záznamy z bezpečnostných kamier, aby sme zistili, ktoré ďalšie miesta navštívili a s kým mohli hovoriť,“ dodala hovorkyňa.

Filipínsky poradca pre národnú bezpečnosť Eduardo Ano tiež potvrdil, že podľa zistení polície ani jeden z mužov nenavštívil žiadnu zo siedmich strelníc v meste Davao.

Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed spustili v nedeľu paľbu na ľudí oslavujúcich židovský Sviatok svetiel (Chanuka) a 15 z nich usmrtili. Sajida Akrama polícia pri zásahu zastrelila, jeho syn bol ťažko zranený a upadol do kómy, z ktorej sa medzičasom prebral. Medzi obeťami bola aj slovensko-austrálska občianka.

Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Teroristická skupina vo štvrtok ich konanie privítala.
