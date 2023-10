Strelec z Bruselu sa pokúšal získať azyl v 4 európskych krajinách

Brusel 20. októbra (TASR) - Islamista, ktorý v pondelok večer v Bruseli zastrelil dvoch Švédov a tretieho vážne zranil, sa neúspešne snažil získať azyl až v štyroch európskych krajinách. Uviedla to vo štvrtok belgická štátna tajomníčka pre azyl Nicole de Moorová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Útočník strieľal v pondelok v širšom centre Bruselu krátko po 19.00 h večer. Jeho obeťami sú švédski občania, ktorí pricestovali na futbalový zápas Belgicka so Švédskom. Atentátnika belgické médiá identifikovali ako 45-ročného Abdesalema Lassoueda pôvodom z Tuniska a v utorok ráno ho postrelila polícia. Po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol.



"Terorista, ktorý v pondelok spáchal útok v Bruseli, požiadal o azyl v štyroch rôznych európskych krajinách. Zakaždým ho zamietli, lebo nespĺňal podmienky na udelenie takejto ochrany," povedala Nicole de Moorová. Podľa úradných dokumentov žiadal od roku 2011 o azyl v Nórsku, Švédsku, Taliansku a Belgicku.



V Belgicku mu žiadosť o azyl zamietli v roku 2020 a ostal tam žiť nelegálne.



Informácie o opakovaných neúspešných pokusoch o získanie azylu vo viacerých krajinách sa vynárajú po tom, ako predstavitelia Švédska, Belgicka aj EÚ žiadali v reakcii na pondelňajšiu streľbu o intenzívnejšie vyhosťovanie nelegálnych migrantov.



Návrh na sprísnenie pravidiel repatriácie nelegálnych migrantov je už roky na mŕtvom bode. EÚ však tvrdí, že členské krajiny vydajú ročne približne 400.000 rozhodnutí o vyhostení. V tomto roku dosiaľ repatriovali len zhruba 65.000 migrantov.



Lassoued sa po vraždách na sociálnych sieťach chválil, že ho k činu inšpirovala extrémistická skupina Islamský štát. Podľa neskoršieho vyhlásenia švédskej prokuratúry bol v rokoch 2012-14 vo Švédsku odsúdený do väzenia za nekonkretizovaný trestný čin. K zodpovednosti za jeho v Bruseli útok sa v utorok prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS).