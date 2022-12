Strelec z Christchurchu tvrdí, že sa priznal pod nátlakom mučenia

Wellington 1. decembra (TASR) - Austrálčan Brenton Tarrant, ktorý v roku 2019 v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch zastrelil 51 ľudí, tvrdí, že sa k obvineniam priznal len pod nátlakom mučenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Tarrant (32) vyzbrojený poloautomatickými zbraňami začal 15. marca 2019 počas piatkových modlitieb strieľať na ľudí v preplnenej mešite Al Noor. Odtiaľ sa následne presunul do mešity Linwood na predmestí Christchurchu, kde pokračoval v paľbe. Oba útoky naživo vysielal na sociálnych sieťach. Medzi jeho obeťami boli aj ženy, deti i ľudia v staršom veku.



V roku 2020 sa priznal k 51 obvineniam z vraždy, 40 pokusom o vraždu a k jednému obvineniu z terorizmu, za čo bol odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Proti rozsudku sa odvolal, no zatiaľ nebol stanovený termín ďalšieho pojednávania.



"K vine som sa priznal iba pod nátlakom vo forme mučenia," napísal Tarrant v odvolaní. Dodal, že odvolanie podal neskoro, pretože bol "držaný v nezákonných a mučivých väzenských podmienkach, boli mu odopreté potrebné právne dokumenty".



DPA pripomína, že na Novom Zélande musia odsúdení podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu do 20 pracovných dní od stanovenia rozsudku.